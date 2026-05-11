"Серьезное заявление": на Украине призвали задуматься о словах Путина о завершении конфликта

Украине следует обратить внимание на слова президента России Владимира Путина о скором завершении конфликта. Об этом заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Очень серьезное заявление сделал Путин», — сказал политолог на YouTube-канале.
Соскин призвал Киев учитывать готовность Москвы к диалогу по урегулированию, а не затягивать боевые действия. По его словам, у Владимира Зеленского иные цели. Он не заинтересован в прекращении конфликта, несмотря на существующие возможности.
Ранее Путин заявил, что украинский конфликт подходит к концу. Президент добавил, что готов к личным переговорам с Зеленским, однако только для подписания мирного договора между Россией и Украиной.
Глава государства отмечал, что Москва знает, чем закончится специальная военная операция. По словам Путина, на данный момент враг размышляет, как это все оформить.