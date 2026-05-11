Украине следует прислушаться к словам президента Российской Федерации Владимира Путина о скором завершении конфликта, заявил экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Очень серьёзное заявление сделал Путин», — сказал он.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Соскина.
Он отметил, что Киеву следует обратить внимание на открытость РФ к диалогу по завершению конфликта. Он призвал Украину не затягивать боевые действия.
При этом Соскин подчеркнул, что Зеленский и его западные «патроны» планируют сделать всё, чтобы зарабатывать деньги на гибели жителей Украины.
«Они не хотят остановки бойни. Они хотят, чтобы мясорубка продолжалась», — заявил Соскин.
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине близок к завершению. Кроме того, по словам Путина, он готов встретиться с Зеленским не только в российской столице, но и в третьей стране.