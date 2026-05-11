Шведского хоккеиста Классона внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*

33-летний Классон сезон‑2025/26 провёл в московском «Динамо». Как сообщал главный тренер бело‑голубых Леонид Тамбиев, защитник покинет команду после истечения контракта 31 мая. С 2022 по 2025 год он играл за ЦСКА и выиграл с ним Кубок Гагарина. В НХЛ Классон выступал за «Оттаву», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Нью-Джерси», «Сан-Хосе» и «Тампу».