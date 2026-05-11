В Еврейской автономии установили юных поджигателей сухой травы

По данным ГУ МЧС России по Еврейской автономной области, первый сигнал поступил от очевидцев из Облучья. Несколько подростков поджигали сухую растительность на улице Пушкинской. Когда на место прибыли сотрудники государственного пожарного надзора, ребята, испугавшись, уже пытались затоптать пущенный ими пал. Личности двоих несовершеннолетних оперативно установили. Второй случай произошёл в посёлке Хинганск. Первоклассник, возвращаясь из школы домой, взял у родителей зажигалку и поджёг сухую траву. Ветер быстро раздул пламя, и мальчик, испугавшись, что огонь перекинется на него самого, побежал за помощью к взрослым. Прибывшие пожарные расчёты оцепили возгорание по периметру и полностью его ликвидировали.