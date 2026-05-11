В Еврейской автономии установили юных поджигателей сухой травы

В Облученском районе Еврейской автономной области за сутки произошло два случая поджога сухой травы несовершеннолетними. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным ГУ МЧС России по Еврейской автономной области, первый сигнал поступил от очевидцев из Облучья. Несколько подростков поджигали сухую растительность на улице Пушкинской. Когда на место прибыли сотрудники государственного пожарного надзора, ребята, испугавшись, уже пытались затоптать пущенный ими пал. Личности двоих несовершеннолетних оперативно установили. Второй случай произошёл в посёлке Хинганск. Первоклассник, возвращаясь из школы домой, взял у родителей зажигалку и поджёг сухую траву. Ветер быстро раздул пламя, и мальчик, испугавшись, что огонь перекинется на него самого, побежал за помощью к взрослым. Прибывшие пожарные расчёты оцепили возгорание по периметру и полностью его ликвидировали.
Пострадавших, по счастливой случайности, нет. Возраст всех участников происшествий — от 7 до 14 лет. На родителей составят административные протоколы по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Самим юным поджигателям грозит постановка на профилактический учёт в подразделении по делам несовершеннолетних. «Только по счастливой случайности ни один ребёнок не пострадал от собственных действий. В условиях сухой ветреной погоды огонь моментально распространяется по сухой траве. Такие забавы приводят к серьёзным травмам с ожогами различной степени», — прокомментировал главный государственный инспектор ЕАО по пожарному надзору Александр Сидякин.
