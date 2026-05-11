Ветврач рассказала, как распознать инсульт у питомца

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Животное, у которого случился инсульт, может перестать отзываться на кличку и узнавать хозяина, также питомец может ходить по кругу с опущенной вниз головой, изгибая туловище в одну сторону, рассказала в беседе с РИА Новости ветеринарный врач Советской государственной ветклиники Елизавета Бабаева.

Специалист отметила, что домашние питомцы не так сильно предрасположены к инсульту, как люди. По ее словам, в зоне риска — собаки и кошки старше семи лет, имеющие предрасполагающие заболевания. Для остальных питомцев опасность представляют врожденные и аутоиммунные заболевания.

«Во-первых, (при инсульте — ред.) меняется поведение питомца. Возможна утрата условных рефлексов, когда собака может не реагировать на команды и кличку, а также не узнавать хозяина. Может появиться агрессивное, чрезмерно возбужденное поведение. Питомец может ходить по кругу с опущенной вниз головой, изгибая туловище в одну сторону. Также появляются признаки нарушения координации, рефлексов, возможны асимметрия или паралич части морды», — рассказала Бабаева.

По словам ветврача, при инсульте у животного могут непроизвольно двигаться или подергиваться глазные яблоки, размер и форма зрачков может быть разной, также возможны припадки, а в тяжелых случаях нарушение дыхания и отказ конечностей.

«При проявлении любых неврологических симптомов рекомендуется незамедлительно показать животное врачу. Обратиться можно к любому ветеринарному специалисту для оказания первичной помощи, здесь важна оперативность, далее лечение и восстановление животного проводится под наблюдением ветврача-невролога», — пояснила Бабаева.