В ГД предложили выплачивать многодетным компенсацию на покупку полиса ОСАГО

Миронов предложил выплачивать многодетным компенсацию на покупку полиса ОСАГО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил выплачивать многодетным семьям компенсацию в размере 100% стоимости уплаченной страховой премии по договору ОСАГО в пределах 10 тысяч рублей.

Официальное обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину имеется в распоряжении РИА Новости.

«Предлагается установить компенсацию в размере 100% стоимости уплаченной страховой премии по договору ОСАГО в пределах установленного лимита, но не более 10 тысяч рублей», — сказано в обращении.

В беседе с РИА Новости Миронов пояснил, что предлагается выплачивать такую компенсацию в пределах лимита 10 тысяч рублей, а также с возможной ежегодной индексацией с учетом инфляции и изменения базовых ставок страховых тарифов.

«Предоставлять компенсацию предлагаю многодетным семьям со среднедушевым доходом не более двух размеров прожиточного минимума на каждого члена семьи», — уточнил политик.

Он отметил, что страхование гражданской ответственности является обязательным для всех автовладельцев.

«По данным Российского союза автостраховщиков, в первом квартале 2026 года средняя стоимость страховки составила около 7,5 тысяч рублей», — рассказал Миронов.

Лидер партии напомнил, что в России действует система мер социальной поддержки многодетных семей: она включает льготы на оплату коммунальных услуг, предоставление земельных участков, частичное освобождение от транспортного налога, но затраты на обязательное страхование автогражданской ответственности государство не компенсирует.