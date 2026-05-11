В ГД предложили выплачивать многодетным компенсацию на покупку полиса ОСАГО

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил выплачивать многодетным семьям компенсацию в размере 100% стоимости уплаченной страховой премии по договору ОСАГО в пределах 10 тысяч рублей.
Официальное обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину имеется в распоряжении РИА Новости.
«Предлагается установить компенсацию в размере 100% стоимости уплаченной страховой премии по договору ОСАГО в пределах установленного лимита, но не более 10 тысяч рублей», — сказано в обращении.
В беседе с РИА Новости Миронов пояснил, что предлагается выплачивать такую компенсацию в пределах лимита 10 тысяч рублей, а также с возможной ежегодной индексацией с учетом инфляции и изменения базовых ставок страховых тарифов.
«Предоставлять компенсацию предлагаю многодетным семьям со среднедушевым доходом не более двух размеров прожиточного минимума на каждого члена семьи», — уточнил политик.
Он отметил, что страхование гражданской ответственности является обязательным для всех автовладельцев.
«По данным Российского союза автостраховщиков, в первом квартале 2026 года средняя стоимость страховки составила около 7,5 тысяч рублей», — рассказал Миронов.
Лидер партии напомнил, что в России действует система мер социальной поддержки многодетных семей: она включает льготы на оплату коммунальных услуг, предоставление земельных участков, частичное освобождение от транспортного налога, но затраты на обязательное страхование автогражданской ответственности государство не компенсирует.