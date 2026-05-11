"Поспешила начать эти игры": заявивший об отставке глава МО Латвии устроил скандал

В Латвии разгорелся конфликт на фоне отставки министра обороны Андриса Спрудса. Он устроил скандал во время пресс-конференции 10 мая. Андрис Спрудс раскритиковал премьера Латвии Эвику Силини за пост об утрате доверия к главе МО. Об этом сообщает телеканал LTV.
По его данным, в ходе пресс-конференции заявивший об отставке министр резко осудил Эвику Силини. Она ранее опубликовала пост с предложением к другому кандидату занять пост главы Минобороны Латвии.
«Она поспешила начать эти игры за несколько минут до этого заявления, до этой пресс-конференции, с этим твитом, а также лгала о том, что заранее уведомила меня или моего коллегу-прогрессиcта», — сказал во время мероприятия Андрис Спрудс.
Эвика Силини выступила с критикой в отношении министра обороны после инцидента с падением беспилотников ВСУ. Она заявила о решении потребовать отставки Андриса Спрудса. Затем министр сам покинул пост.