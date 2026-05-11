В AppSec Solutions назвали распространенную уязвимость туристических приложений

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Наиболее частой критической уязвимостью в мобильных приложениях для путешествий оказалось хранение чувствительной информации — паролей, токенов и ключей шифрования — непосредственно в исходном коде. Такая проблема выявлена в 90% подобных приложений, говорится в исследовании компании AppSec Solutions, которое есть в распоряжении ТАСС.