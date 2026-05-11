Гроза технике НАТО: российская суперпушка выжигает электронику противника

«Речь идет о роботохническом комплексе. Это небольшая гусеничная платформа, которая может управляться дистанционно, по принципу дронов. На нее установлена электромагнитная пушка, которая даёт электромагнитный импульс. У него не очень большая мощность, но ее достаточно, чтобы выжечь электронику взрывателя и он уже не сработал. После использования электромагнитной пушки на участок заходят непосредственно саперы с обычными миноискателями и снимают мины. Также можно использовать подобную платформу с тралом, чтобы расчистить дорогу от мин, вышедших из строя. По похожему принципу работает машина “Листва”, создающая электромагнитные помехи, которые препятствуют работе радиовзрывателей», — сказал он.