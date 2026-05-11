Гроза технике НАТО: российская суперпушка выжигает электронику противника

Российские саперы используют для разминирования населенных пунктов ДНР «электромагнитную пушку», которая выжигает электронику взрывателей на минах. Об этом вооружении aif.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.
«Речь идет о роботохническом комплексе. Это небольшая гусеничная платформа, которая может управляться дистанционно, по принципу дронов. На нее установлена электромагнитная пушка, которая даёт электромагнитный импульс. У него не очень большая мощность, но ее достаточно, чтобы выжечь электронику взрывателя и он уже не сработал. После использования электромагнитной пушки на участок заходят непосредственно саперы с обычными миноискателями и снимают мины. Также можно использовать подобную платформу с тралом, чтобы расчистить дорогу от мин, вышедших из строя. По похожему принципу работает машина “Листва”, создающая электромагнитные помехи, которые препятствуют работе радиовзрывателей», — сказал он.
Эксперт уточнил, что электромагнитные пушки будут совершенствовать.
«Дальность действия такой системы пока ещё маленькая. Думаю, что она будет развиваться, совершенствоваться. Подобные системы американцы уже начали применять на беспилотниках. Дрон Coyote Block 3 оснастили подобной электромагнитной установкой. Эта пушка включается на расстоянии 2−3 метра от других беспилотников и выжигает электронику. Более того, американцы сделали контейнер подвесной, который можно подвесить и к другим дронам, использовать их для противовоздушной обороны. Эта разработка очень перспективная, с большим будущим», — добавил Кнутов.