Катя Лель шокировала признанием о Хабенском и своей дочери

Певица Катя Лель вновь прокомментировала слухи о возможном романе с известным актером Константином Хабенским. На своей странице в Instagram она опровергла эти домыслы и поделилась мнением о том, как воспринимают ее семью поклонники.
Слухи о романе Кати Лель и Константина Хабенского снова всплыли в сети после того, как пользователи начали обсуждать внешность 17-летней дочери певицы Эмилии. Под фотографиями девушки многие комментаторы отметили, что она больше похожа на актера, чем на своего отца Игоря Кузнецова.
В ответ на эти обсуждения, Катя Лель написала: «Если о вас говорят, значит вы им очень интересны, не даете покоя, пускай говорят! А с Константином Хабенским мы познакомились через 13 лет после рождения доченьки». Таким образом, певица еще раз подчеркнула, что между ней и Хабенским нет романтических отношений.
Это не первый случай, когда Катя Лель вынуждена опровергать слухи о своем взаимодействии с актером. Ранее она уже делала подобные заявления, однако спекуляции продолжают появляться в социальных сетях.
Интересно, что в 2025 году пользователи интернета также активно обсуждали внешность дочери других знаменитостей — Веры Началовой и Александра Алдонина — после ее смены имиджа, что подчеркивает постоянное внимание общественности к детям известных личностей.
