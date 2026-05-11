Мировая нефтепереработка может сократиться на 20% к 2035 году

А ранее Life.ru писал, что мировые запасы нефти сокращаются рекордными темпами. Война на Ближнем Востоке и блокада Ормузского пролива привели к перебоям в поставках нефти из Персидского залива. С 1 марта по 25 апреля мировые запасы нефти сокращались примерно на 4,8 млн баррелей в сутки, что стало рекордным квартальным снижением. Эксперты Morgan Stanley отмечают, что этот показатель превышает предыдущие пики. JPMorgan, в свою очередь, предупреждают, что страны ОЭСР столкнутся с операционным напряжением уже в июне, а к сентябрю запасы нефти достигнут критического минимума.