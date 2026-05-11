За месяц во Владивостоке собрали почти 1800 старых шин

Во Владивостоке продолжается масштабная уборка старых автомобильных покрышек. Только за последний месяц сотрудники муниципального учреждения «Зеленый Владивосток» собрали 1788 выброшенных шин. А с начала года эта цифра уже достигла почти 4500. Все собранные покрышки рабочие передают на утилизацию в специализированную компанию — их не сжигают и не закапывают в землю. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".