Эксперт Финогенова рассказала, кто получит прибавку к пенсии в июне

Выплаты в июне повысят пенсионерам, которым в мае исполнилось 80 лет, а также тем, у кого появились иждивенцы, кто получил первую группу инвалидности или уволился с работы. Об этом рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
— Возможность получить повышенную пенсию в июне будет у нескольких категорий россиян. Так, до 19 169,38 рубля увеличат фиксированную выплату в структуре страховой пенсии гражданам, которым в мае исполнилось 80 лет или которым присвоили инвалидность I группы, — цитирует ее РИА Новости.
Повышение фиксированной выплаты происходит только один раз и по одному основанию. Если гражданину уже ранее была назначена пенсия по инвалидности I группы, то после достижения 80 лет дополнительного увеличения не будет, уточнила эксперт.
По ее словам, повышение также коснется работающих пенсионеров, которые уволились в мае.
— В-третьих, это пенсионеры, у которых появились иждивенцы, и они подали соответствующее заявление в СФР. С июня пенсионеры смогут получать дополнительные выплаты, — добавила Финогенова в беседе с агентством.
Недавно в Государственной думе предложили рассмотреть возможность передачи пенсионных баллов по наследству, чтобы повысить социальную защищенность граждан и привлекательность страховой пенсионной системы.