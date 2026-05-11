Хабаровский край готовится к запуску первого фиджитал-центра

Внутри здания разместятся три игровые зоны: компьютерный зал на 20 мест, зона игровых консолей и VR-пространство. Предусмотрены раздевалки, душевые, медицинский кабинет, серверная, зона ресепшен и фуд-корт. На открытой площадке оборудованы поле для мини-футбола с искусственным покрытием, зона стритбола, воркаут-комплекс и трибуны на 64 места. Объект оснащён «умными» опорами с освещением, видеонаблюдением, Wi-Fi, музыкальным сопровождением и возможностью зарядки мобильных устройств. Специалисты завершают настройку оборудования и цифровой инфраструктуры. Официальное открытие состоится в начале лета — в рамках второго этапа всероссийского фестиваля цифрового спорта, который пройдёт в «Платинум Арене» с 6 по 7 июня. Правительство края также оказывает содействие в организации этого фестиваля, приглашая участников со всей страны.