Хабаровский край готовится к запуску первого фиджитал-центра

В Хабаровском крае завершается подготовка к открытию первого в регионе фиджитал-центра. Он располагается на территории Арены «Ерофей» и станет одним из первых подобных объектов на Дальнем Востоке. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Проект реализован в рамках президентского федерального проекта «Бизнес-спринт». Правительство Хабаровского края и лично губернатор Дмитрий Демешин обеспечили включение региона в число первых субъектов ДФО, где построен такой центр. Директор краевой спортивной школы олимпийского резерва «Ерофей» Константин Юров отметил, что после «Игр будущего» в Казани Президент Владимир Путин назвал это направление будущим. «По поручению Президента Министерство спорта России разработало программу по созданию “умных площадок”, и благодаря поддержке правительства региона и лично губернатора Дмитрия Викторовича Демешина Хабаровский край стал одним из первых субъектов Дальнего Востока, где уже построен фиджитал-центр», — рассказал он. Правительство края также обеспечило выделение земельного участка на территории ведущего спортивного объекта региона и курировало все этапы строительства.
Внутри здания разместятся три игровые зоны: компьютерный зал на 20 мест, зона игровых консолей и VR-пространство. Предусмотрены раздевалки, душевые, медицинский кабинет, серверная, зона ресепшен и фуд-корт. На открытой площадке оборудованы поле для мини-футбола с искусственным покрытием, зона стритбола, воркаут-комплекс и трибуны на 64 места. Объект оснащён «умными» опорами с освещением, видеонаблюдением, Wi-Fi, музыкальным сопровождением и возможностью зарядки мобильных устройств. Специалисты завершают настройку оборудования и цифровой инфраструктуры. Официальное открытие состоится в начале лета — в рамках второго этапа всероссийского фестиваля цифрового спорта, который пройдёт в «Платинум Арене» с 6 по 7 июня. Правительство края также оказывает содействие в организации этого фестиваля, приглашая участников со всей страны.
