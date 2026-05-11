Эксперт Киселева: назначение пяти и более лекарств требует участия фармаколога

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Врач может назначать пять и более лекарств только при участии фармаколога, который подберет наиболее удачные комбинации для эффективного и безопасного лечения. Об этом ТАСС рассказала доктор биологических наук, заведующий кафедрой фармации ИФМХ Пироговского университета Нина Киселева.
Ранее сообщалось, что в России с 90-х годов наблюдается тенденция к увеличению числа пожилых людей, которые принимают одновременно пять и более препаратов. Проблема вызывает обеспокоенность медиков.
«При приеме пяти лекарств возрастают риски неблагоприятных исходов, но это не означает, что эта цифра является лимитом на количество препаратов. Именно поэтому, при одновременном назначении хроническому пациенту 5 и более лекарственных препаратов или более 10 при курсовом лечении, лечащий врач обязан пригласить на консультацию клинического фармаколога», — сказала Киселева.
Она подчеркнула, что эффективность и безопасность лечения, а также минимизация побочных действий зависят от того, какую комбинацию назначат специалисты.