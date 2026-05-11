Нетаньяху: Израилю следует отказаться от военной помощи США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что намерен отказаться от военной помощи Соединённых Штатов в течение десяти лет.

Источник: Аргументы и факты

«Я хочу свести к нулю финансовую поддержку со стороны США, финансовую составляющую нашего военного сотрудничества. Мы получаем 3,8 миллиарда долларов в год, и, думаю, настала пора постепенно отказаться от оставшейся военной поддержки», — сказал он в интервью телеканалу CBS.

Нетаньяху отметил, что планирует достичь отказа от помощи США в течение десяти лет.

«Я не хочу ждать следующего Конгресса. Я хочу начать сейчас», — заявил он.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносили авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня.

По данным Axios, в воскресенье президент США Дональд Трамп провёл разговор с Нетаньяху.