Многодетным семьям хотят разрешить бесплатно ездить по платным трассам: что известно

В России предложил ввести бесплатный проезд по платным автодорогам для многодетных семей. С инициативой выступил заместитель секретаря ОП РФ Владислав Гриб.
«Для многодетных семей надо, чтобы Росавтодор установил бесплатный проезд по автодорогам. Считаю, это была бы очень хорошая поддержка многодетных семей», — сказал он в интервью РИА Новости.
Гриб добавил, что действующие тарифы на платных трассах становятся ощутимыми расходами для многодетных семей, особенно во время дальних поездок. В первую очередь льготу следует распространить на наиболее востребованные маршруты с высоким туристическим потоком.
