Многодетным семьям хотят разрешить бесплатно ездить по платным трассам: что известно

В ОП предложили ввести бесплатный проезд по платным дорогам для многодетных.

Источник: Комсомольская правда

В России предложил ввести бесплатный проезд по платным автодорогам для многодетных семей. С инициативой выступил заместитель секретаря ОП РФ Владислав Гриб.

«Для многодетных семей надо, чтобы Росавтодор установил бесплатный проезд по автодорогам. Считаю, это была бы очень хорошая поддержка многодетных семей», — сказал он в интервью РИА Новости.

Гриб добавил, что действующие тарифы на платных трассах становятся ощутимыми расходами для многодетных семей, особенно во время дальних поездок. В первую очередь льготу следует распространить на наиболее востребованные маршруты с высоким туристическим потоком.

Ранее KP.RU сообщал, что в России предложили пересмотреть тарифы в такси на перевозки для семей с детьми. Депутат Госдумы Яна Лантратова уточнила, что осуществить это можно за счет снижения комиссии агрегатора, которую платят водители.