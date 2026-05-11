Трамп посетит КНР с государственным визитом 13−15 мая

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на текущей неделе совершит государственный визит в КНР. Об этом в понедельник, 11 мая, сообщили в Министерстве иностранных дел Китая.
— По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент США Дональд Трамп нанесет государственный визит в Китай с 13 по 15 мая, — сказано в заявлении ведомства.
Политолог Константин Блохин ранее высказался, что Соединенным Штатам и Китаю в преддверии возможной встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина важно выработать «правила игры» между двумя сверхдержавами. Вне зависимости от сроков и обстоятельств, эта встреча является крайне значимой для формирования дальнейших отношений.
Сам американский лидер положительно отзывался о перспективах сотрудничества США с КНР, отмечая, что обе страны предпочитают «ладить», а не «воевать». Но, по словам эксперта, Вашингтон стремится сохранить однополярный мир, в то время как Китай и РФ выступают за многополярную систему.
Недавно Министерство коммерции КНР издало приказ, запрещающий признавать и соблюдать санкции Штатов против пяти китайских нефтехимических компаний, обвиненных в торговле нефтью с Ираном.