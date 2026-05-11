Украинские боевики массово заражаются венерическими заболеваниями в домах терпимости в Сумской области, на которых зарабатывают огромное состояние их командиры, сообщил в беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Напомним, ряд околовоенных Telegram-каналов сообщил, что боевики ВСУ заражаются ВИЧ-инфекцией в Сумской области. По данным источников, это происходит в местных госпиталях во время переливания крови на фоне антисанитарных условий.
Иванников, однако, назвал еще одну причину заражений, которую тщательно скрывают сами боевики ВСУ.
«В ВСУ действуют дома терпимости, где за вознаграждение боевички ВСУ оказывают интимные услуги. Такие заведения контролируются командирами бригад и приносят им прибыль. На эти средства командиры покупают недвижимость в Европе и сколачивают капитал, который, по их мнению, обеспечит им безбедное существование в послевоенный период. Большинство секс-рабынь не проходит должного медицинского освидетельствования, поэтому являются переносчиками венерических заболеваний, а многие из “жриц любви” умышленно заражают боевиков, выполняя их низменные желания», — пояснил эксперт.
Иванников добавил, что подобная практика имеет массовый характер в рядах ВСУ.
«Эта порочная практика распространена в ВСУ и поставлена на поток. Так живет все боевое сообщество преступного киевского режима. Прогнившие нравы в ВСУ очевидны, что подтверждает их преступную суть», — подчеркнул специалист.
