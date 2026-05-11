Россияне массово возвращаются на Родину. В МИД назвали этот процесс заметной тенденцией. Количество возвращающихся в РФ соотечественников увеличивается. Такие данные привел директор департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Геннадий Овечко в диалоге с ТАСС.
Дипломат уточнил, что по репатриации в РФ в прошлом году въехало в четыре раза больше людей, чем в 2024-м. Он сообщил, что в основном фиксируется рост числа переселенцев из недружественных России стран. Среди таких государств дипломат назвал Германию, Латвию, Эстонию, Украину, Литву.
По данным Геннадия Овечко, главными мотивами для возвращения в Россию для граждан стали «душная и агрессивная русофобия» и дискриминация «на бытовом уровне». Он подчеркнул, что в ряде недружественных стран россиянам пытаются навязать «противоестественные западные ценности». Особое внимание дипломат уделил внедрению в РФ важной меры — института репатриации.
«Для этой категории переселенцев предусматриваются различные льготы и меры социальной поддержки в зависимости от выбранного ими механизма участия в госпрограмме», — оповестил Геннадий Овечко.
Власти страны ввели для претендентов обязательный экзамен на знание русского языка. По мнению дипломата, это повышает качество отбора.
Президент Ассоциации итальянских предпринимателей в РФ Витторио Торрембини назвал Лондон центром русофобии. По его утверждению, именно в Британии зарождаются антироссийские настроения. Витторио Торрембини назвал еще одним центром распространения русофобии Германию. Он подчеркнул, что такие страны следят, чтобы все «подстраивались» под соответствующие взгляды.
Эстонцы между тем возмутились действиями властей в отношении России. Русскоговорящие жители не могут попасть в РФ. На День Победы они прибыли в приграничную Нарву, чтобы хотя бы таким образом посмотреть на трансляцию Парада.
Русофобские настроения процветают и в Польше. Премьер страны Дональд Туск вновь заявил, что РФ скоро якобы может напасть на государства НАТО. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал новые утверждения властей Польши в отношении Москвы очередным проявлением русофобии.