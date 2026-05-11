Жителей Красноярского края ждет короткая рабочая неделя

Жителям Красноярского края предстоит работать меньше обычного: неделя будет сокращена в связи с 81-й годовщиной Великой Победы, которую отпраздновали 9 мая. После трёхдневного отдыха с 9 по 11 мая, рабочая неделя продлится всего четыре дня — с 12 по 15 мая включительно. Это касается тех, кто работает по пятидневному графику. Следующая возможность устроить себе мини-отпуск появится у жителей Красноярского края уже в июне. Дни с 12 по 14 июня будут выходными в честь празднования Дня России. Рабочая неделя перед этими трехдневными выходными будет короткой — с 8 по 11 июня включительно. Напомним, что с 11 по 14 июня красноярцы будут праздновать день рождения Красноярска.