Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с домофонами: как не потерять деньги

Мошенники начали использовать новую схему обмана россиян, связанную с якобы заменой ключей от домофона. Об этом РИА Новости рассказала куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова.
Злоумышленники звонят жильцам и представляются сотрудниками управляющей компании или службы обслуживания домофонов. Они сообщают о якобы проводимой замене оборудования и предлагают оформить новые ключи.
Для этого мошенники просят подтвердить данные или назвать код из SMS. После его получения они рассылают поддельные уведомления о взломе аккаунта на «Госуслугах» с призывом срочно связаться с «горячей линией».
Испуганная жертва перезванивает по указанному номеру и попадает в мошеннический колл-центр. Храпунова предупредила, что далее начинается наиболее опасный этап давления, который может привести к потере денег или недвижимости.
Ранее KP.RU сообщал, что мошенники начали чаще использовать поддельную Captcha для кражи данных пользователей. По словам сенатора Артема Шейкина, схема выглядит как обычная проверка на сайте. Однако на деле пользователь сам запускает вредоносный код.