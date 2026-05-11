Электричку скоро запустят между ДНР и Ростовской областью

Ростовская область и Донецкая народная республика подошли к финальной стадии организации запуска межрегиональной электрички. Об этом в воскресенье, 10 мая, сообщил глава министерства транспорта ДНР Александр Бондаренко.
— Я считаю главным вопросом — восстановление пассажирского железнодорожного сообщения с другими субъектами России. В приоритете сейчас стоит Ростовская область. Мы подошли к финальной стадии реализации, — цитирует его ТАСС.
По словам министра, единственной проблемой, задерживающей запуск электричек, остается организация их безопасного пропуска. Речь идет о прохождении пропускного пункта и досмотровых мероприятий.
Бондаренко отметил, что федеральный центр помогает в проработке обновления подвижного состава электропоездов. Он уточнил в беседе с агентством, что электрички запустят до конца текущего года.
