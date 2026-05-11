Филолог Кудрявцева объяснила, что значит выражение «ум отъешь»

Как отмечает эксперт, этой идиомы нет во фразеологических словарях, она пока не вошла в фонд общенародно известных устойчивых выражений русского языка. Между тем, выражение это довольно старое, пришедшее из диалектной речи. Этот факт отмечен «Словарём русских народных говоров», в котором ранний пример датируется 1890 годом: «Так вкусно, что и ум отъешь».