Филолог Кудрявцева объяснила, что значит выражение «ум отъешь»

Листая ленту социальных сетей в поисках рецепта к ужину, мы то и дело натыкаемся на восторженные комментарии и броские заголовки, обещающие невероятное гастрономическое удовольствие. Но почему ради хорошего блюда мы готовы пожертвовать собственным разумом? Об истории одной популярной фразы рассказала Екатерина Кудрявцева, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка, литературы и речевой коммуникации Института филологии и языковой коммуникации СФУ.
Из народных говоров — в интернет.
Выражение «ум отъешь» используют, когда говорят о невероятно вкусной еде. Например: «Пирог получился — просто ум отъешь!» или «Эти вареники с вишней — просто ум отъешь».
Как отмечает эксперт, этой идиомы нет во фразеологических словарях, она пока не вошла в фонд общенародно известных устойчивых выражений русского языка. Между тем, выражение это довольно старое, пришедшее из диалектной речи. Этот факт отмечен «Словарём русских народных говоров», в котором ранний пример датируется 1890 годом: «Так вкусно, что и ум отъешь».
Екатерина Кудрявцева объясняет: с большей вероятностью выражение «Ум отъешь» активизировалось в последние годы благодаря интернету. Если быть точнее — кулинарным каналам и сайтам, где нередко используются заголовки и комментарии такого типа: «Ум отъешь! Деревенский свадебный картофель!»; «А ты готовил так омлет? Ум отъешь!».
«Однако фразеологизм можно встретить и в публикациях СМИ, тема которых лишь косвенно связана с едой. Устойчивое выражение может становиться в них предметом языковой игры. Например, статья с названием “Ум отъешь: у полных сохнет мозг” рассказывает о взаимосвязи ожирения и уменьшения мозга», — говорит эксперт.
Гипербола на тарелке.
По словам Екатерины Кудрявцевой, в русском языке есть некоторое количество идиом, содержащих положительную характеристику вкусной еды. Кроме упомянутого «пальчики оближешь» хорошо известны «язык проглотишь», «тает во рту», «слюнки текут», «за ушами трещит», «уплетать за обе щеки».
«Практически все такие выражения представляют собой гиперболу, называющую некоторые события, часто нереальные, которые происходят с органами, так или иначе участвующими в приеме пищи», — объясняет филолог.
По словам эксперта, преувеличение в качестве способа оценки чего-либо — это не черта только русского языка, а, скорее, особенность разговорной речи. Именно она обладает такими средствами, которые позволяют нам наиболее точно выразить эмоциональное отношение к предметам окружающей действительности, в том числе, к еде.
