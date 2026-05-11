Гороскоп для всех знаков зодиака на 11 мая

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на понедельник, 11 мая 2026 года.

У Овнов в этот день велик риск потерь, в прямом или переносном смысле. Представители знака могут потерять какую-либо вещь, а также утратить репутацию, уважение или доверие людей. В любом случае обстоятельства потребуют от них максимальной внимательности к себе и происходящему вокруг.

Развитие событий будет максимально непредсказуемым для Тельцов. Им следует быть готовыми к сюрпризам и неожиданностям, и не факт, что все они будут приятными. Но какими бы ни были перемены, они точно не дадут заскучать.

Окружение Близнецов, возможно, будет слишком легкомысленно относиться к важным для них вопросам, и поменять это отношение будет проблематично. Единственный выход в этой ситуации — держать под контролем те аспекты ситуации, на которые Близнецы могут повлиять самостоятельно.

Ракам придется вести войну со временем: велики риски сделать что-то преждевременно или опоздать. Обстоятельства понедельника потребуют от представителей знака недюжинной собранности и организованности, а также волевых усилий. Важно подходить к вопросам с холодной головой и не поддаваться импульсам.

Львов астрологи предостерегают от любых споров — ничего путного из них не выйдет, но ухудшить отношения и накалить обстановку удастся легко. Более того, условия будут провоцировать Льва на вступление конфликт, но поддаваться этому нельзя. Если чувствуете прилив сил — лучше потратить их на что-то позитивное и созидательное.

Девам стоит быть внимательными и быстро реагировать на меняющиеся обстоятельства. Дело в том, что окружающие или недоброжелатели могут претендовать на то, что Девы хотят получить или сохранить. Это не тот случай, когда стоит деликатно отступить во избежание конфликта: если не отстоять свои позиции — последствия в долгосрочной перспективе будут негативными.

У Весов ожидается упадок сил и полное нежелание что-либо делать. Поэтому если на 11 мая у них не запланировано грандиозных событий — лучше отложить дела и позволить себе расслабиться.

Для Скорпионов исход понедельника во многом будет зависеть от того, сумеют ли они поймать волну и войти в рабочий ритм с самого утра. Поэтому важно сразу взбодриться после пробуждения: принять контрастный душ, включить энергичную музыку и размяться. Также этот день располагает к общению: есть хорошая возможность завязать полезные знакомства.

А у Стрельцов все наоборот: обстоятельства дня отнюдь не благоприятствуют к резкой активности. Возможно, представители знака будут все откладывать, находясь в дефиците энергии и решимости. И в этом нет ничего плохого: в другие дни важные задачи дадутся им куда проще и сами они будут работать эффективнее.

Козерогам не следует вовлекаться в командную работу — их энтузиазм, скорее всего, будет чужд окружающим. Поэтому день стоит посвятить личным делам и процессам, которые не требуют участия других людей. Или просто отдохнуть.

Водолеев астрологи предостерегают от серьезного планирования и попыток воплотить в жизнь мечты о богатстве: скорее всего, они разобьются об разочаровывающую действительность. Понедельник лучше провести в спокойствии и даже в медитации — позвольте себе отдохнуть.

Для Рыб настал хороший момент для выхода из «зоны комфорта», работы в экстренных и непредсказуемых условиях. Такой режим сегодня способен пробудить в них навыки, о которых они и сами могли не подозревать, и они придутся весьма кстати. Если таких обстоятельства не предвидится — день пройдет в спокойном и даже сонливом настроении без каких-либо особенностей, передает «1001гороскоп».