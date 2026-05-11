Диетолог Кованова объяснила, как выбрать полезный шоколад

Диетолог София Кованова сказала, какой шоколад самый полезный, а какой может негативным образом сказаться на здоровье.

Источник: Аргументы и факты

Диетолог-нутрициолог София Кованова в беседе с aif.ru рассказала, как выбрать полезный шоколад.

По словам специалиста, вред шоколад может нанести при чрезмерном употреблении.

Также не стоит увлекаться продуктом, в котором слишком много добавок — орехов, сухофруктов, сливок.

«При покупке шоколада стоит обращать внимание на процент какао в его составе. Чем он выше, тем шоколад лучше и полезнее. Если смотреть на проценты, то 100% — идеально и очень горько, 70−99% — горький шоколад, 50% — темный шоколад, не ниже 25% — молочный, 0% — белый», — отметила диетолог.

Ранее диетолог Кованова сказала, сколько печенья можно съесть без вреда.

Специалист также назвала самое вредное печенье.