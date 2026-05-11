Что будет после окончания перемирия, объявленного в честь Дня Победы? Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, продление прекращения огня на срок после 11 мая пока не обсуждалось.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников, комментируя главную новость СВО от 11 мая aif.ru, отметил, что от Зеленского в текущей ситуации ничего не зависит.
«От Зеленского мало что зависит, так как он управляем из Лондона, Брюсселя, Берлина и Парижа, и поэтому, как последует ему команда, он ее доведет до своих боевиков, генералов, штурмовиков, которые не факт, что еще будут к нему прислушиваться. Сейчас реальная власть находится на Украине в руках командиров корпусов. Военные сами решают многие политические вопросы, Зеленский является вторичным звеном в процессе мирного урегулирования. Он пресс-секретарь евросообщества, которому разрешено пить, курить, употреблять наркотические вещества с полным спектром всех действий. Он лишь передаточное звено. Решает все бригадный командир на месте, нежели Зеленский и, соответственно, значит, европейские страны, объединившиеся против России в коалиции», — объяснил эксперт.
Иванников особо подчеркнул, что Россия не заинтересована в продолжении конфликта.
«Президент России всегда относился с уважением ко всем актам милосердия и доброты и поэтому любые мирные начинания всегда воспринимались как данность. Россия не заинтересована в кровопролитии и Запад, который, по факту, развязал конфликт, должен принять стратегическое, важное для себя решение», — резюмировал собеседник издания.