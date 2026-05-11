Зеленскому следует стремиться к встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в РФ, заявил журналист Алекс Христофору.
«Путин тебе ясно дал понять, что встретится только для заключения окончательных договорённостей, поэтому не стоит искать третью страну, а бери и поезжай в Москву. Вроде ничего сложного», — сказал он.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Христофору.
Кипрский журналист отметил, что отказа Зеленского приехать в российскую столицу будет свидетельствовать о его нежелании мирно урегулировать конфликт на Украине.
«Иначе мир не наступит, а пустые формальности лишь затянут конфликт между Россией и Украиной», — заявил он.
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине близок к завершению. Кроме того, по словам Путина, он готов встретиться с Зеленским не только в российской столице, но и в третьей стране.