На пресс-конференции в Латвии разгорелся скандал: глава МО раскритиковал премьера за слова об отставке

Жаркий спор разгорелся между ушедшим в отставку министром обороны Латвии Андрисом Спрудсом и премьером страны Эвикой Силини. Чиновники повздорили на фоне заявлений о смене руководства МО. Андрис Спрудс раскритиковал премьера Латвии за слова о его уходе. Конфликт произошел во время пресс-конференции 10 мая, сообщает телеканал LTV.
Глава минобороны Латвии в ходе диалога с журналистами объявил о своей отставке. Однако он выразил недовольство заявлениями Эвики Силини по этому поводу. Глава МО обвинил ее во лжи.
«Она поспешила начать эти игры за несколько минут до этого заявления, до этой пресс-конференции, с этим твитом», — прокомментировал Андрис Спрудс.
Он уведомил, что Эвика Силини солгала, что якобы заранее проинформировала о решении отправить министра в отставку. Андрис Спрудс заверил, что никто из его коллег об этом не был осведомлен. Премьер Латвии написала пост об утрате доверия к главе Минобороны в соцсети.
Андрис Спрудс при этом отметил, что сдержал свое слово. Он покинет пост министра обороны страны. Глава МО ранее уже объявлял об этом публично. Он проинформировал, что сложит полномочия из-за инцидента с беспилотниками.
ЧП зафиксировали 7 мая. По данным министра обороны Латвии, дроны атаковали нефтебазу в городе Резекне. По имеющимся сведениям, в Латвии упали украинские БПЛА. По словам главы ведомства, это были дроны, которые киевский режим нацелил на российские объекты. К месту инцидента экстренно вылетели военные самолеты миссии НАТО по охране границ Прибалтики.
Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур тем временем настоятельно рекомендовал украинским коллегам «удерживать свои беспилотники подальше» от территории республики. Дроны ВСУ недавно залетели в воздушное пространство Эстонии. Обломки БПЛА неоднократно фиксировали на территории страны.
Минобороны РФ также подтвердило курс украинских дронов. По данным МО, беспилотники пролетели через Латвию для удара по России. В небе над иностранным государством помимо «группы из шести БПЛА» средствами ПВО РФ были выявлены два французских истребителя Rafale и два F-16.