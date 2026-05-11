Диетолог Подчиненова предупредила об опасности недожаренного шашлыка

НОВОСИБИРСК, 11 мая. /ТАСС/. Недожаренное мясо может стать причиной как пищевого отравления, так и кишечной инфекции, которая проявляется позже. Симптомы отравления могут проявиться уже в первые сутки, сообщила ТАСС врач-эндокринолог и диетолог, замдиректора по научной работе Института медицины и медицинских технологий НГУ Дарья Подчиненова.
«Симптомы, как правило, возникают в первые сутки после употребления зараженного продукта. При этом важно различать пищевое отравление и кишечную инфекцию. Для пищевого отравления характерно быстрое начало — в течение 1−2 часов после еды, тогда как симптомы кишечной инфекции появляются позже, через 12−72 часа», — сказала она, отвечая на вопрос о последствиях употребления недожаренного шашлыка.
Врач пояснила, что основные проявления включают тошноту и многократную рвоту, боли и спазмы в животе, диарею, озноб и ломоту в костях, а также слабость и головокружение. При этом повышение температуры тела редко встречается при пищевом отравлении, но практически всегда сопровождает кишечную инфекцию. «Наиболее частое и опасное осложнение как пищевого отравления, так и кишечной инфекции — обезвоживание. Оно особенно опасно для маленьких детей», — подчеркнула она.
Эксперт добавила, что для облегчения симптомов желудочно-кишечных расстройств, таких как диарея и рвота, можно использовать BRAT-диету (от англ. Bananas, Rice, Applesauce, Toast — бананы, рис, яблочное пюре, тосты). Она пояснила, что такая диета ограничивает продукты, богатые нерастворимой клетчаткой (многие овощи и фрукты, цельнозерновые продукты, бобовые). Взамен предлагаются продукты, богатые растворимой клетчаткой, — рис, бананы и яблочное пюре.
«Под воздействием жидкости такие волокна набухают, образуют гель и способствуют оформлению стула. Кроме того, бананы являются источником калия, который активно теряется организмом при рвоте и диарее. Помимо основных компонентов BRAT-диеты в рацион можно включить: запеченный или вареный картофель без кожуры, картофельное пюре на воде, яблочный сок, разведенный водой, макароны, отварное яйцо или куриную грудку, постные крекеры, йогурт без наполнителей, а также небольшое количество сливочного или растительного масла», — резюмировала эксперт.