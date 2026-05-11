Мошенники стали похищать деньги, рассылая на почту поддельные чеки о покупках

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Дистанционные мошенники стали внедрять новую схему хищения денег россиян с банковских карт, в ходе которой они рассылают поддельные чеки о покупке на электронную почту, а потом предлагают отменить транзакцию. Такую схему обмана выявил ТАСС.
Потенциальной жертве на электронную почту приходит чек о покупке, которая в действительности не совершалась. Там же прилагается ссылка — «отменить транзакцию». Так как человек не совершал покупку, он на нее кликает. Появляется форма, в которой жертве предлагают ввести номер банковской карты и CCV код якобы для возврата средств. На самом деле указанные данные банковской карты, которые вводит человек, переходят мошенникам и позволяют им перевести с карты жертвы средства на свой счет.
При этом такой чек приходит с адресов маркетплейсов. Если внимательно присмотреться к электронному адресу отправителя чеков, в нем можно обнаружить ошибку в одной или двух буквах в написании известной компании.