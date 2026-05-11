В Биробиджане спасатели МЧС провели урок мужества для школьников

В библиотеке микрорайона Бумагина в Биробиджане прошёл урок мужества для девятиклассников. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Мероприятие организовали сотрудники МЧС России по Еврейской автономной области. Перед школьниками выступили спасатель II класса Михаил Королёв и пресс-секретарь регионального управления Ольга Минчакова. Они рассказали, что с начала года в автономии удалось спасти 65 человек и почти 30 животных. Гости объяснили, как устроена служба спасения, какие задачи выполняют сотрудники МЧС, и подробно остановились на том, что нужно сделать, чтобы поступить в Дальневосточную академию МЧС во Владивостоке — одно из самых престижных пожарно-спасательных учебных заведений страны.
— Наша работа — это не про риск ради риска. Это про холодный расчёт и огромную ответственность. А главное — безопасность начинается с вас самих, — поделился Михаил Королёв.
Встреча прошла в формате живого диалога. Школьники задавали вопросы о том, как стать спасателем, с какими сложностями сталкиваются сотрудники и что чувствует человек, спасая чужую жизнь. Организаторы выразили надежду, что после такой беседы кто-то из ребят выберет профессию спасателя.
