В Биробиджане спасатели МЧС провели урок мужества для школьников

Мероприятие организовали сотрудники МЧС России по Еврейской автономной области. Перед школьниками выступили спасатель II класса Михаил Королёв и пресс-секретарь регионального управления Ольга Минчакова. Они рассказали, что с начала года в автономии удалось спасти 65 человек и почти 30 животных. Гости объяснили, как устроена служба спасения, какие задачи выполняют сотрудники МЧС, и подробно остановились на том, что нужно сделать, чтобы поступить в Дальневосточную академию МЧС во Владивостоке — одно из самых престижных пожарно-спасательных учебных заведений страны.