Россиянам назвали нужный для максимального ИПК размер зарплаты пенсионера

Она напомнила формулу, по которой можно посчитать ИПК. Нужно умножить ежемесячную зарплату на 12, выделить 30% из получившейся суммы, чтобы понять сумму страховых взносов. Из этой суммы нужно выделить 53,4% индивидуальной части и разделить на 477 235,8 рубля (предельная база взносов с учетом всех коррекций). Результат нужно умножить на 10 (максимальное число баллов ИПК, которое можно получить за год).