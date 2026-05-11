Россиянам назвали нужный для максимального ИПК размер зарплаты пенсионера

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Максимальное число баллов индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которое может увеличить пенсию работающего пенсионера по итогам пересчета 1 августа, составит три. Чтобы получить их, страховые взносы должны перечисляться с зарплаты не ниже 74 475 рублей, рассказала ТАСС профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова.
Она напомнила формулу, по которой можно посчитать ИПК. Нужно умножить ежемесячную зарплату на 12, выделить 30% из получившейся суммы, чтобы понять сумму страховых взносов. Из этой суммы нужно выделить 53,4% индивидуальной части и разделить на 477 235,8 рубля (предельная база взносов с учетом всех коррекций). Результат нужно умножить на 10 (максимальное число баллов ИПК, которое можно получить за год).
В 2026 году стоимость ИПК составляет 156,76 рубля. Таким образом, с учетом того, что три — максимальное число баллов, получить их можно при зарплате от 74 475 рублей. В этом случае размер будущей пенсии увеличится на 470,28 рубля.