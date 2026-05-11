В Норвегии шестилетний мальчик нашёл на экскурсии древний меч викингов

Напомним, в конце апреля сообщалось, что недалеко от города Рена в Норвегии обнаружили крупнейший в стране клад эпохи викингов. Внутри находилось более 2970 серебряных монет, а также фрагменты серебра, которые использовались как слитки и элементы украшений. Учёные заявили, что этот клад имеет большое значение для изучения экономики и торговых связей эпохи викингов, а также денежного обращения в Скандинавии.