В Норвегии шестилетний мальчик нашёл на экскурсии древний меч викингов

Шестилетний мальчик во время школьной экскурсии в регионе Иннландет в Норвегии случайно нашёл меч эпохи викингов, написал портал Ancient Origins.
Ребёнок, осматривая пространство в поле, увидел предмет, который торчал из земли. Меч находился в хорошем состоянии. Педагоги, которые были с детьми, связались с археологами.
Изучившие оружие специалисты заявили, что речь идёт о редком однолезвийном мече. По их оценкам, предмет был изготовлен примерно 1300 лет назад, в начале эпохи викингов. Меч передали Культурно-историческому музею в Осло, где его продолжат исследовать и отреставрируют.
Напомним, в конце апреля сообщалось, что недалеко от города Рена в Норвегии обнаружили крупнейший в стране клад эпохи викингов. Внутри находилось более 2970 серебряных монет, а также фрагменты серебра, которые использовались как слитки и элементы украшений. Учёные заявили, что этот клад имеет большое значение для изучения экономики и торговых связей эпохи викингов, а также денежного обращения в Скандинавии.
В середине декабря стало известно, что в Норвегии обнаружили уникальное языческое захоронение эпохи викингов, где на лице погребённой женщины лежали две раковины морского гребешка.