Трамп недоволен мирным планом Ирана: США не примут поступившие предложения

Глава Белого дома также объявил, что США решили приостановить «Проект Свобода». Американские военные корабли ранее сопровождали торговые суда по пути через Ормузский пролив. Теперь Вашингтон не будет оказывать помощь союзникам. По словам президента США, решение принято по просьбе Пакистана и ряда других стран. Дональд Трамп вместе с тем указал на «огромные военные успехи» американских военных.