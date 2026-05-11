Трамп недоволен мирным планом Ирана: США не примут поступившие предложения

Иранская сторона вновь направила план по мирному урегулированию конфликта с американцами. Тегеран обратился с соответствующей инициативой после поступившего предложения от США. Однако Вашингтон остался недоволен рассмотренным мирным планом. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен отклонить ответ Ирана на план американцев. Так глава Белого дома сказал в интервью Axios.
Президент США счел иранский план неприемлемым. Он не стал публично комментировать пункты, предложенные Тегераном. При этом хозяин Белого дома настроен явно негативно в отношении инициатив со стороны исламской республики.
«Президент Трамп в коротком телефонном разговоре с Axios в воскресенье заявил, что отклонит ответ Ирана на последний проект соглашения о прекращении войны», — пишет портал.
Американский лидер уведомил о прошедшем международном телефонном разговоре. По его словам, диалог состоялся между ним и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. После беседы с коллегой президент США оповестил, что ему не понравились условия Ирана.
«Они неуместны. Мне не нравится их ответ», — резюмировал Дональд Трамп.
Глава Белого дома также объявил, что США решили приостановить «Проект Свобода». Американские военные корабли ранее сопровождали торговые суда по пути через Ормузский пролив. Теперь Вашингтон не будет оказывать помощь союзникам. По словам президента США, решение принято по просьбе Пакистана и ряда других стран. Дональд Трамп вместе с тем указал на «огромные военные успехи» американских военных.
Американский лидер, помимо прочего, заявил об отказе Тегерана от ядерного оружия. Он заверил, что Иран якобы не может обладать такими военными средствами. По утверждению Дональда Трампа, Тегеран пошел навстречу Вашингтону по этому вопросу. Со стороны официальных лиц из Ирана таких заявлений не поступало.
На этом фоне израильский премьер решил дать поручения свести к нулю американскую военную поддержку. Биньямин Нетаньяху планирует полностью отказаться от многомиллиардной помощи. Израиль каждый год получает 3,8 миллиарда долларов от американцев.