Клещей начали снимать с домашних животных и людей во Владивостоке

В Приморье наступила настоящая весна, а вместе с теплом активизировались иксодовые клещи. Судя по сообщениям из СМИ и соцсетей, членистоногих уже начали снимать с домашних питомцев и людей. Врачи и спасатели напоминают: проще предотвратить укус, чем потом лечить тяжелую инфекцию. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
Есть несколько простых, но действенных правил. Одежду лучше выбирать светлую, однотонную и гладкую — на ней клеща заметить гораздо проще. Брюки обязательно заправлять в обувь или носки, а верхнюю часть — в штаны. Клещи ползут снизу вверх, и такая экипировка блокирует им путь к телу. Желательно, чтобы все участки тела были прикрыты. На природу стоит брать специальные акарицидные средства и обрабатывать ими одежду до выхода из дома.
Садиться и ложиться прямо на траву категорически не рекомендуется. Каждые 10−15 минут нужно проводить поверхностный осмотр себя и детей. А вернувшись домой, внимательно проверить всю одежду и кожу, особенно складки, подмышки, шею и волосистую часть головы.