Клещей начали снимать с домашних животных и людей во Владивостоке

Есть несколько простых, но действенных правил. Одежду лучше выбирать светлую, однотонную и гладкую — на ней клеща заметить гораздо проще. Брюки обязательно заправлять в обувь или носки, а верхнюю часть — в штаны. Клещи ползут снизу вверх, и такая экипировка блокирует им путь к телу. Желательно, чтобы все участки тела были прикрыты. На природу стоит брать специальные акарицидные средства и обрабатывать ими одежду до выхода из дома.