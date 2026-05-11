Роботы на поле боя: эксперт рассказал о секретном оружии РФ

В ДНР для разминирования российские саперы используют робототехнический комплекс «Курьер» с установленной на нем электромагнитной пушкой. Эксперт Юрий Кнутов рассказал, для каких еще операций применяют этот комплекс.

Источник: Аргументы и факты

Наземный робототехнический комплекс (НРТК) «Курьер» используют в качестве базы для электромагнитной пушки, с помощью которой ведется разминирование освобожденных территорий в ДНР. По словам военного эксперта Юрия Кнутова, эта платформа имеет широкий спектр применения.

«Это небольшая гусеничная платформа длиной порядка двух метров, но с достаточной грузоподъемностью — около 200 килограмм. Она может управляться дистанционно, по принципу дронов. Мы её применяем для разминирования: для этого есть специальный “ковш” для противопехотных мин. Также на эту платформу устанавливается миномет и она используется уже, чтобы ставить мины», — объяснил он в беседе с aif.ru.

Эксперт уточнил, что НРТК «Курьер» используется и для перемещения различных грузов.

«На этой платформе можно подвозить продукты питания, боеприпасы и другие грузы. Также ее можно использовать для эвакуации раненых», — добавил Кнутов.