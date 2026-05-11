Грибники в Новосибирске начали продавать геолокации мест сбора

В Новосибирске в разгар пика сбора сморчковых шапочек заядлые грибники начали продавать геолокацию самых грибных мест в популярном паблике «Грибные истории НСО». Цена вопроса — 300 рублей. Об этом сообщает VN.ru.
«Это редко, но случается. Но чаще, конечно, никто не сливает. Даже за деньги. Особенно, когда белые грибы или сырые грузди. Видимо, сморчковая шапочка — это исключение. Опытные грибники, которым этот гриб не особо нравится, готовы поделиться за небольшую плату геолокацией», — рассказал известный грибник из Искитимского района Константин Зеленцов.
По словам Зеленцова, на сайтах бесплатных объявлений в европейской части России продажа геолокаций — не редкость, и цены там варьируются от 1500 до 5000 рублей. Для Новосибирска же такие объявления пока ещё новшество.
Ранее редакция сообщала, что любителям «тихой охоты» в Новосибирской области в 2026 году стоит быть вдвойне внимательными. Власти усилили контроль за сбором грибов, ягод и других дикоросов. Хотя поход в лес за дарами природы для личных нужд по-прежнему разрешён, любое нарушение установленных правил может обернуться серьёзными финансовыми потерями и даже уголовным сроком.