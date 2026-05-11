Эксперт назвала самый выгодный месяц для летнего отпуска

При планировании летнего отдыха в 2026 году наемным сотрудникам стоит обратить пристальное внимание на производственный календарь, поскольку именно от количества рабочих дней напрямую зависит размер отпускных и итоговый месячный доход.
Как разъяснила РИА Новости эксперт Юлия Санина, самым финансово выгодным месяцем для отпуска предстоящим летом станет июль. Его ключевое преимущество заключается в максимальном количестве рабочих дней — 23.
Механизм расчета таков: чем больше трудовых будней в месяце, тем ниже стоимость одного рабочего дня, так как оклад делится на большее число дней. Следовательно, отправляясь в отпуск в июле, работник минимизирует потери в заработной плате и сможет сохранить привычный уровень дохода, в отличие от коротких рабочих месяцев, где отпуск выходит значительно дороже.
Ранее сообщалось, что россияне имеют возможность продлить отдых на майские праздники, используя дни ежегодного оплачиваемого отпуска или беря отпуск без сохранения зарплаты.