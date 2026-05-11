Освобождению Красноармейска помогли брошенные карты с позициями ВСУ

«Нашли документы и данные расположения, данные личного состава. Уходя, они очень много что забывали, просто забывали и уходили оттуда. В основном — это в электронном виде карты находились», — отметил российский боец.
По его словам, на брошенных картах были обозначены наблюдательные посты, склады, позиции БПЛА, маршруты передвижения и тыловые районы противника. С помощью этих карт удалось нанести массированный огневой урон противнику.
Минобороны РФ объявило об освобождении Красноармейска в ДНР 1 декабря 2025 года.
Ранее расчёт FPV-дрона группировки «Днепр» водрузил российский триколор у мемориала парка Славы временно оккупированного ВСУ города Херсон. В честь 81-летия Великой Победы расчёт ударно-разведывательных беспилотных систем 18-й общевойсковой армии выполнил уникальную задачу по доставке государственного флага Российской Федерации в парк Славы. В Минобороны РФ уточнили, что российский флаг установили прямо у некогда горевшего здесь Вечного огня — символа памяти о подвиге советского народа.
