Владимир Зеленский должен добиваться встречи с президентом России Владимиром Путиным исключительно в Москве. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору.
«Путин тебе ясно дал понять, что встретится только для заключения окончательных договоренностей, поэтому не стоит искать третью страну, а бери и поезжай в Москву», — cказал он на YouTube-канале.
Христофору добавил, что отказ Зеленского от поездки в Россию будет свидетельствовать о нежелании Киева идти к мирному урегулированию. По его оценке, формальные встречи без реальных договоренностей лишь затянут конфликт.
Ранее Путин заявлял, что готов к личным переговорам с Зеленским, однако только для подписания мирного договора между Россией и Украиной. Глава государства подчеркивал, что встреча не обязательно должна быть в Москве.
Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Россия может повлиять на киевского главаря, если добьется всех целей специальной военной операции.