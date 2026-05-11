"Бери и поезжай в Москву": на Западе призвали Зеленского ехать на встречу с Путиным

Христофору: Зеленский должен добиваться встречи с Путиным в Москве.

Источник: Комсомольская правда

Владимир Зеленский должен добиваться встречи с президентом России Владимиром Путиным исключительно в Москве. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

«Путин тебе ясно дал понять, что встретится только для заключения окончательных договоренностей, поэтому не стоит искать третью страну, а бери и поезжай в Москву», — cказал он на YouTube-канале.

Христофору добавил, что отказ Зеленского от поездки в Россию будет свидетельствовать о нежелании Киева идти к мирному урегулированию. По его оценке, формальные встречи без реальных договоренностей лишь затянут конфликт.

Ранее Путин заявлял, что готов к личным переговорам с Зеленским, однако только для подписания мирного договора между Россией и Украиной. Глава государства подчеркивал, что встреча не обязательно должна быть в Москве.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Россия может повлиять на киевского главаря, если добьется всех целей специальной военной операции.

