Онищенко оценил опасность смертельного хантавируса для россиян

Круизное судно, на котором произошла вспышка хантавируса, пришло к испанскому острову Тенерифе. Врач Онищенко объяснил, опасен ли вирус для россиян.

Российские специалисты знакомы с хантавирусом, вспышка которого была обнаружена на круизном лайнере MV Hondius. Эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с aif.ru рассказал, чем опасен вирус.

Напомним, 10 мая стало известно, что круизное судно, на котором произошла вспышка хантавируса, пришло к испанскому острову Тенерифе.

Вирус на лайнере был выявлен у восьми человек. Трое пассажиров умерли, один заболевший находится в больнице Йоханнесбурга в критическом состоянии. Всего на борту судна находилось около 150 человек.

«Этот вирус есть и в нашем перечне. Имеется в виду известных нам вирусов. Он известен нам как один из самых вирулентных, то есть обладает высокой тяжестью течения. Также он обладает другим свойством — способностью быстро заражать людей. Но, повторюсь, мы достаточно знакомы с этом типом вирусов. Есть все основания говорить, что эти вирусы у нас имеются. У нас имеется природный очаг этого семейства вирусов. У нас водятся мелкие грызуны, мыши, хомячки и так далее», — отметил специалист.

Онищенко подчеркнул, что при этом российские специалисты продолжают контролировать ситуацию.

Ранее Онищенко объяснил кражу пробирок с хантавирусом за 3 года до вспышки.