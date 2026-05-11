В Красноярском крае ликвидируют 18 свалок благодаря нацпроекту

В 2026 году в семи муниципалитетах Красноярского края ликвидируют 18 несанкционированных свалок объёмом более 65 тысяч кубометров. Работы пройдут в рамках федерального проекта «Генеральная уборка» нацпроекта «Экологическое благополучие». На эти цели из краевого бюджета выделено около 200 млн рублей, рассказали в пресс-службе Минэкологии Красноярского края. Жители и активисты смогут отслеживать ход ликвидации на специальной интерактивной карте: подрядчики, этапы работ и вывоз отходов будут отображаться онлайн. Такая карта уже формируется, отметили в ведомстве. По итогам конкурсного отбора больше всего объектов уберут в Канске — 6, в Зеленогорске — 3. По 2 свалки ликвидируют в Красноярске, Енисейском, Казачинско-Пировском и Таймырском Долгано-Ненецком округах, ещё одну — в Минусинском МО. Местным администрациям предстоит провести конкурсные процедуры и определить подрядчиков, которые займутся расчисткой участков. Все работы по уборке свалок должны завершиться до конца 2026 года. При распределении субсидий учитывалась экологическая и социальная значимость объектов: воздействие свалок на природу, близость к населённым пунктам. В первую очередь уберут крупные свалки, которые серьёзно вредят экологии, — пояснила первый заместитель министра экологии края Юлия Гуменюк.