Стала известна дата наступления астрономического лета в России

Ранее сообщалось, что метеорологическое лето в Москве способно наступить более чем на три недели раньше обычного. Однако вместе с майским теплом это может обернуться прохладным июнем. Для синоптиков лето начинается после устойчивого перехода среднесуточной температуры через отметку плюс 15 градусов. Обычно такой рубеж Москва проходит только 26 мая. В этом году нужные показатели достигли 3 мая. После этого в городе пять суток подряд держалась температура, характерная для летнего периода.