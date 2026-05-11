Биолог Сафонов сказал, чем опасны расплодившиеся олени-вампиры

В Приморье недавно появились, но уже стремительно размножаются «олени-вампиры». Почему их так называют и чем они опасны, рассказал aif.ru биолог Дмитрий Сафонов.
«Олени-вампиры» или болотная кабарга (второе название — водяной олень) начали заселять Приморье. Это небольшое животное высотой в холке около 50 см, внешне напоминающее косулю, но с важным отличием: у самцов отсутствуют рога, но есть пара тонкий и длинных клыков, за что их и прозвали «вампирами». Исторически этот вид обитает в Восточной Азии: в Китае (вдоль реки Янцзы) и на Корейском полуострове, но в последнее десятилетие начал активно распространяться в нашем Приморье.
«Несмотря на свой “зловещий” вид, клыки могут достигать до 10-сантиметровой длины, кабарга — абсолютно безобидное для человека травоядное животное. Это пугливый и очень осторожный зверь, который при встрече с человеком предпочтет немедленно скрыться. Что касается других животных, если говорит о таёжных хищниках, например, таких как волки, рыси, росомахи, то несложно догадаться, что кабарга для них является традиционным объектом охоты», — объяснил биолог Дмитрий Сафонов.
Эксперт подчеркнул, что кабарга в природе выступает исключительно в роли жертвы, а не агрессора.
«На самом деле клыки — это яркий пример того, как эволюция нашла замену традиционным рогам. Всё дело в среде обитания. Кабарга живёт в густой тайге, где много различного бурелома и скал. Широкие рога в таких зарослях были бы только помехой, цеплялись бы за ветки и стволы деревьев. А клыки не мешают передвигаться. Кабарга их использует не для еды и даже не для защиты от хищников. Это чисто “мужское” оружие. Самцы пускают клыки в ход во время брачных поединков друг с другом. И это единственный случай, когда кабарга действительно может представлять реальную опасность. Клыками они наносят друг другу серьёзные, а иногда даже и смертельные ранения», — сказал он.
По словам биолога, никакой угрозы для местных видов кабарга не представляет.
«Кабарга абсолютно никого не вытесняет, так как это уязвимый и довольно редкий представитель дальневосточной фауны. Если наблюдается рост численности этого вида, то это, на самом деле, очень большой и жирный плюс. Чем больше популяция кабарги, тем, соответственно, больше корма, например, для амурского тигра или дальневосточного леопарда», — уточнил эксперт.