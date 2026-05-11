Биолог Сафонов сказал, чем опасны расплодившиеся олени-вампиры

«На самом деле клыки — это яркий пример того, как эволюция нашла замену традиционным рогам. Всё дело в среде обитания. Кабарга живёт в густой тайге, где много различного бурелома и скал. Широкие рога в таких зарослях были бы только помехой, цеплялись бы за ветки и стволы деревьев. А клыки не мешают передвигаться. Кабарга их использует не для еды и даже не для защиты от хищников. Это чисто “мужское” оружие. Самцы пускают клыки в ход во время брачных поединков друг с другом. И это единственный случай, когда кабарга действительно может представлять реальную опасность. Клыками они наносят друг другу серьёзные, а иногда даже и смертельные ранения», — сказал он.