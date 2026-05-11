Нежный и с орехами. Проверенный рецепт морковного кекса в духовке

Молодая морковь по количеству содержащейся в ней фруктозы практически не уступает яблокам. Именно поэтому она идеально подходит не только для салатов и супов, но и для сладкой выпечки. Овощные десерты давно стали кулинарным трендом. Морковный кекс по этому рецепту получается влажным и нежным. А главное, все ингредиенты максимально доступны и продаются в ближайшем супермаркете.
Проверенный рецепт морковного кекса в духовке знает корреспондент krsk.aif.ru.
Что понадобится для морковного кекса?
Ингредиенты:
Морковь среднего размера — 3 шт.
Яйца — 3 шт.
Сахар — 150 г (если следите за фигурой, можно заменить на 4 мерные ложечки сахарозаменителя).
Сливочное масло — 80 г.
Пшеничная мука — 180 г.
Грецкие орехи — 30−40 г.
Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
Как приготовить морковный кекс — пошагово.
Морковь нужно очистить и натереть на мелкой тёрке. Чем мельче будет оранжевая стружка, тем нежнее получится тесто. В миске соединяем яйца и сахар (или сахарозаменитель). Взбиваем их венчиком до лёгкой пены. В яично-сахарную смесь отправляем натёртую морковь и перемешиваем.
Сливочное масло нужно предварительно растопить и слегка остудить. Вливаем его в морковь. Следом всыпаем просеянную муку и разрыхлитель. Грецкие орехи слегка измельчаем ножом и тоже добавляем в тесто. Ещё раз всё хорошенько вымешиваем лопаткой до однородности.
Форму для запекания застилаем пергаментом и выливаем наше тесто. Отправляем кекс в духовку, разогретую до 160 градусов. Запекать нужно около 60 минут. Точное время зависит от мощности вашей духовки, поэтому в конце проверьте готовность деревянной шпажкой или зубочисткой. Проткните центр кекса: если палочка выходит сухой и к ней не липнет сырое тесто, десерт готов!
Достаньте кекс и дайте ему остыть. Украсьте макушку «шапочкой» из густой сметаны или натурального греческого йогурта без добавок. Также добавьте половинки любимых орехов, а при желании полейте сверху карамельным или шоколадным сиропом.
Напомним, диетолог-эндокринолог поделилалсь рецептами для худующих на миндальной муке.