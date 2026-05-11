Парад 9 мая в Москве стал сигналом для всего мира о решимости России. Об этом заявил политический обозреватель Лоренцо Пачини в публикации для Strategic Culture.
«Празднование 81-й годовщины Дня Победы служит предупреждением всему миру: Россия не отступила в 1945 году, когда освободила Берлин, и не отступит сегодня в отношении территорий, которые по праву принадлежат ей», — пишет автор.
Пачини считает, что Россия последовательно движется к достижению поставленных задач. Он добавил, что переговоры о мирном урегулировании на Украине невозможны при нахождении у власти Владимира Зеленского.
Ранее KP.RU сообщал, что в Параде приняли участие более тысячи участников спецоперации, среди них 18 Героев России, 83 кавалера Ордена «Мужества». Президент России Владимир Путин отметил, что победа всегда была и всегда будет за нами.