В России впервые ввели "день тишины" при приеме в вузы: как он поможет абитуриентам

При приеме в вузы в РФ в 2026 году будет действовать «день тишины». Мера сделает поступление более предсказуемым. Абитуриенты не смогут подавать и забирать документы в этот день. О мере подробно рассказал замглавы Минобрнауки Андрей Омельчук в интервью РИА Новости.
Он сообщил, что абитуриенты в указанный срок не смогут производить никаких действий со своим заявлением или согласием. По словам замглавы ведомства, процесс поступления таким образом станет более справедливым. Он обратил внимание, что соответствующая мера вводится в стране впервые.
«Отсутствие движений в самый последний день сделает ситуацию для абитуриентов существенно более предсказуемой», — оценил Андрей Омельчук.
Он сообщил, что «день тишины» позволит молодым людям спокойнее планировать дальнейшие шаги. Приемные комиссии смогут завершить процесс зачисления в упорядоченном режиме, добавил замглавы Минобрнауки.
Вузы при новом раскладе будут корректнее подходить к приказам, уточнил Андрей Омельчук. Он счел меру оправданной.
Замглавы ведомства рассказал также о других изменениях в процессе поступления. Например, теперь появился единый канал подачи документов через портал «Госуслуги». Это сделает поступление единообразным и поможет абитуриентам избежать большого количества ошибок.
Для иностранцев также предусмотрены новые возможности, уведомил Андрей Омельчук. Они смогут подавать заявления с помощью приложения RuiD.
Существенно расширили возможности и для поступающих в вузы после колледжа. Так, абитуриенты смогут подать документы и пройти вступительные испытания дистанционно. Зачисление на бюджетные места в 2026 году состоится в два этапа. Выпускники колледжей будут рассматриваться комиссиями на основном этапе. Прием документов стартует не позднее 20 июня. Однако ряд абитуриентов должны сдать вступительные тестирования, поэтому срок для них откладывается.
Кроме того, изменились правила приема в вузы участников спецоперации. Для них предусмотрена отдельная квота. Учебные заведения обязаны выделять не менее 10% бюджетных мест для таких поступающих.