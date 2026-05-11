Оранжевый уровень погодной опасности действует в Волгоградской области

В Волгоградской области до 12:00 мск 12 мая действует оранжевый уровень погодной.

В Волгоградской области до 12:00 мск 12 мая действует оранжевый уровень погодной опасности из-за трех атмосферных явлений, которые могут привести к стихийным бедствиям с нанесением ущерба.

По информации Гидрометцентра, в регионе возможны грозы с усилением ветра до 15−20 метров в секунду. Также на метеорологических станциях Палласовка и Фролово фиксируется переувлажнение почвы, что может привести к гибели посевов.

Накануне поздно вечером экстренное предупреждение разослало и МЧС. Согласно оповещению, в регионе прогнозировались ливни, сильные дожди в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20−25 м/с в отдельных районах ночью и утром 11 мая.

Фото из архива V102.RU.

