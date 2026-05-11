Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алиев назвал заявление европейских политиков в Ереване «пустословием»

Заявления европейских политиков во время визитов в Армению являются пустословием. Об этом в воскресенье, 10 мая, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Заявления европейских политиков во время визитов в Армению являются пустословием. Об этом в воскресенье, 10 мая, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

— Некоторые иностранные лидеры, которые сейчас приезжают в Армению и строят из себя мнимых героев, были у власти в своих странах и в 2020 году — что же они тогда не приехали и не помогли Армении? Пустословие, и ничего более, — цитирует его слова агентство Report.

По словам главы Азербайджана, европейские лидеры не предоставляют реальной помощи, а их заявления — всего лишь пустословие. Алиев отметил, что именно поэтому коэффициент их поддержки в собственных странах равен примерно 10−15 процентов.

Также он раскритиковал представителей Европейского союза, которые находятся на границе страны с Арменией. Азербайджанский лидер отметил, что у Баку не было цели уничтожать Армению или лишать ее независимости.

Говоря о миссии Евросоюза, Алиев назвал ее участников «так называемыми наблюдателями» и заявил, что они ведут себя так, словно защищают Армению от Азербайджана.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше